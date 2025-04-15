تظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية احتجاجاً على انطلاق مؤتمر لندن حول السودان

لندن: السوداني

انطلقت اليوم في العاصمة البريطانية لندن، تظاهرة احتجاجية ضخمة، أمام وزارة الخارجية البريطانية، سيّرها سودانيون من مختلف المدن البريطانية إلى لندن اليوم الثلاثاء، رفضاً للمؤتمر الذي تستضيفه الحكومة البريطانية، وتناقش خلاله أجندة حول تدخل دولي فى دارفور، فضلاً عن أجندة سياسية.

وأكد المتظاهرون، رفضهم للمؤتمر الذي يستضيف دولاً تدعم مليشيا الدعم السريع المتمردة، وأكدوا أن السودان دولة مستقلة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شؤونها.

الجدير بالذكر أن التظاهرة دعت لها، القوى الوطنية السياسية والمجتمعية السودانية.