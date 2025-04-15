تقرير (سرى للغاية) لخبراء الأمم المتحدة تم تسريبه بشأن دور دولة الإمارات في حرب السودان

مع بدء المناقشات لقضية الحرب والسلام بالسودان اليوم في لندن، يثير تقرير اطلعت عليه صحيفة (الغارديان) تساؤلات حول “الرحلات الجوية الإماراتية المتعددة” إلى قواعد في تشاد

لندن: مارك تاونسند – (الغارديان) البريطانية

تتزايد الضغوط على الإمارات العربية المتحدة بسبب حضورها اليوم مؤتمرا حاسما في لندن يهدف إلى وقف الحرب في السودان بعد أن أثار تقرير سري مسرب للأمم المتحدة أسئلة جديدة حول دور الإمارات في الصراع المدمر.

واتُّهمت الإمارات العربية المتحدة بتزويد الميليشيات شبه العسكرية السودانية بالأسلحة سراً عبر دولة تشاد المجاورة، وهي التهمة التي نفتها بشدة.

ولكن تقريرا داخليا ــ مصنف على أنه سري للغاية واطلعت عليه صحيفة (الغارديان) ــ كشف عن رحلات “متعددة” من الإمارات العربية المتحدة حيث قامت طائرات النقل بمحاولات متعمدة على ما يبدو لتجنب اكتشافها أثناء طيرانها إلى قواعد في تشاد حيث يتم رصد تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى السودان.

وتثير هذه الاتهامات تعقيدات أمام وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي دعا الإمارات إلى جانب 19 دولة أخرى بشكل مثير للجدل إلى مؤتمر يناقش قضية الحرب والسلام بالسودان في لانكستر هاوس اليوم 15 أبريل.

ويصادف هذا التاريخ الذكرى السنوية الثانية للحرب الأهلية التي تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأدت إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص.

وقال دبلوماسي كبير مطلع على التقرير المسرب لكنه طلب عدم الكشف عن هويته: “تحتاج المملكة المتحدة إلى توضيح كيفية استجابتها للمجازر التي تستهدف الأطفال وعمال الإغاثة أثناء استضافتها للإمارات العربية المتحدة في مؤتمرها في لندن”.

تم إعداد التقرير المكون من 14 صفحة – والذي تم الانتهاء منه في نوفمبر الماضي وإرساله إلى لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن الدولي – من قبل لجنة مكونة من خمسة خبراء من الأمم المتحدة “وثقوا نمطًا ثابتًا من رحلات شحن طائرات إليوشن إيل-76 ​​تي دي المنطلقة من الإمارات العربية المتحدة” إلى تشاد، حيث حددوا من هناك ما لا يقل عن ثلاثة طرق برية يمكن استخدامها لنقل الأسلحة إلى السودان المجاور.

ووجد الباحثون أن رحلات الشحن الجوي من مطارات الإمارات العربية المتحدة إلى تشاد كانت منتظمة للغاية، لدرجة أنها خلقت في الواقع “جسرًا جويًا إقليميًا جديدًا”.

وأشاروا إلى أن الرحلات الجوية أظهرت خصائص غريبة، حيث اختفت الطائرات في كثير من الأحيان خلال “أجزاء حاسمة” من رحلتها، وهو النمط الذي قال الخبراء إنه “يثير تساؤلات حول عمليات سرية محتملة”.

لكن الخبراء أضافوا أنهم لم يتمكنوا من تحديد ما كانت تحمله الطائرات أو العثور على أي دليل على أن الطائرات كانت تنقل أسلحة.

لم يُذكر في التقرير النهائي للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان، والمقرر نشره خلال أيام، نتائج رحلات الشحن العديدة من الإمارات العربية المتحدة إلى تشاد. ولم يُشر إلى الإمارات في تقرير الخبير النهائي، المكون من 39 صفحة، إلا فيما يتعلق بمحادثات السلام.

وتأتي التساؤلات حول الدور المزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت قيام مقاتليها بقتل أكثر من 200 مدني في موجة من العنف ضد الجماعات العرقية الضعيفة في مخيمات النازحين وحول مدينة الفاشر ، آخر مدينة رئيسية لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني في دارفور.

وأضاف الدبلوماسي: “سيكون من العار ألا يوفر المؤتمر حماية ملموسة للمدنيين في سياق الإبادة الجماعية المستمرة”.

وفي يناير، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في السودان.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها بإحلال السلام الدائم في السودان.

وفي تحديثهم لشهر نوفمبر، حدد خبراء الأمم المتحدة، الذين يحققون في احتمال تهريب الأسلحة من تشاد إلى دارفور في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة، ما لا يقل عن 24 رحلة شحن من طراز إليوشن إيل-76 ​​تي دي هبطت في مطار أمجراس في تشاد العام الماضي.

وأشاروا إلى أن هذه الرحلات تزامنت مع تصعيد القتال في الفاشر، ولا سيما “زيادة نشاط الطائرات بدون طيار التي تقوم بها في المقام الأول قوات الدعم السريع لأغراض القتال والاستخبارات”، والتي قال الخبراء إن وصولها إلى السودان يمثل “مرحلة تكنولوجية جديدة في إدارة الأعمال العدائية”.

بعض الرحلات الجوية التي حددها التقرير كانت مرتبطة بشركات طيران كانت مرتبطة سابقًا بـ”الخدمات اللوجستية العسكرية ونقل الأسلحة غير المشروعة”. وقال الخبراء إن اثنتين منها كانتا قد وُجهت إليهما سابقًا اتهامات بانتهاك حظر الأسلحة.

كما قام الخبراء بفحص “المغادرات المنتظمة” إلى تشاد من مطارين في الإمارات العربية المتحدة – في إمارة رأس الخيمة والعين في إمارة أبو ظبي – ووجدوا أن الرحلات اختفت بشكل متكرر من الرادارات خلال اللحظات الحاسمة.

وفي إحدى المرات، وصف التقرير كيف غادرت رحلة “رأس الخيمة، واختفت في منتصف الرحلة، ثم ظهرت لاحقًا في إنجمينا عاصمة تشاد، قبل أن تعود إلى أبو ظبي”.

لكن خبراء الأمم المتحدة قالوا إنهم لم يتمكنوا من إثبات أن الطائرات كانت تحمل أسلحة لأن “الرحلات الجوية كانت تفتقر إلى أدلة تتعلق بالمحتوى المحدد الذي يتم نقله”.

وقال أربعة من الخبراء الخمسة في الأمم المتحدة إنه على الرغم من أن الرحلات الجوية “تمثل اتجاهاً جديداً مهماً”، فإن ما تمكنوا من اكتشافه “فشل في تلبية المعايير الإثباتية المتعلقة بأدلة نقل الأسلحة”.

على سبيل المثال، على الرغم من أن سكان مدينة نيالا في جنوب دارفور أفادوا “بنشاط طائرات الشحن، وأن المخبرين نسبوا ذلك إلى العمليات اللوجستية لقوات الدعم السريع، إلا أنه لم تكن هناك أدلة أخرى مؤكدة لطبيعة الشحنة المنقولة”.

لذلك، قال الخبراء إنه “من السابق لأوانه الاستنتاج أن هذه الرحلات الجوية كانت جزءًا من شبكة نقل أسلحة”. وأضافوا أيضًا أن ارتباط العديد من الرحلات الجوية وشركات الشحن باللوجستيات العسكرية وانتهاكات الأسلحة السابقة “لا يُقدم دليلًا على عمليات نقل أسلحة حالية”.

وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنماط والشذوذ في مسارات الرحلات الجوية، مثل اختفاء الرادار أثناء الرحلة والإقلاع غير المسجل، أثارت المخاوف لكنها لم تقدم أدلة مؤكدة تربط بشكل مباشر بين هذه الرحلات وشحنات الأسلحة” .

وقالت إن “سد هذه الثغرات التحقيقية أمر بالغ الأهمية”.

تأتي هذه الكشوفات بعد أيام من نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى رفعها السودان يتهم فيها الإمارات العربية المتحدة بـ”التواطؤ في الإبادة الجماعية” خلال الحرب. وقد استمعت المحكمة إلى ادعاءات بأن قوات الدعم السريع مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب والتهجير القسري في غرب دارفور .

وقالت الإمارات العربية المتحدة إن القضية عبارة عن حيلة دعائية ساخرة و”منصة لشن هجمات ضد الإمارات”.

وأشار مصدر إماراتي إلى أن تقرير خبير الأمم المتحدة السري تضمن إخلاء مسؤولية مفاده أن أربعة من أعضاء اللجنة الخمسة شعروا بأن “مزاعم الجسر الجوي من الإمارات العربية المتحدة إلى السودان عبر تشاد فشلت في تلبية المعايير الإثباتية المطلوبة لإثبات وجود صلة واضحة بين الرحلات الجوية الموثقة ونقل الأسلحة المزعوم”.

وأضاف بيان صادر عن الإمارات العربية المتحدة أن التقرير النهائي الوشيك للجنة الخبراء السودانية لم يشر إلى الإمارات فيما يتعلق بأي رحلات جوية “لأن الادعاءات الموجهة ضدنا لم تستوفِ الحد الأدنى من الأدلة التي حددتها اللجنة. والسجل يتحدث عن نفسه”.

وأضافت أن لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن أبلغتها أن التقرير النهائي “لم يتوصل إلى أي نتائج سلبية” ضدها.

وجاء في البيان أن “أحدث تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة يوضح أنه لا يوجد دليل مؤكد على أن الإمارات العربية المتحدة قدمت أي دعم لقوات الدعم السريع، أو أن لها أي تورط في الصراع”.