الديمقراطيون بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يطالبون دولة الإمارات بالتوقف فوراً عن تأجيج الصراع في السودان

واشنطن: السوداني

أصدر الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، بياناً بمناسبة مرور عامين على انطلاق الحرب الأهلية في السودان، حيث طالبوا، دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تتوقف فوراً عن تأجيج الصراع في السودان من خلال تزويد الأطراف المتحاربة بالسلاح، وأن تعمل بدلاً من ذلك مع الشركاء الدوليين للضغط على هذه الأطراف للتوصل إلى اتفاق. كما طابت جميع الجهات الخارجية عن الكف في تأجيج نيران الحرب في السودان.