مصدرٌ مسؤولٌ بالكهرباء لـ(السوداني): عدم إعادة التيار الكهربائي لنهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وأم درمان بقرار أمني

الخرطوم: السوداني

أبلغ مصدرٌ مسؤولٌ بشركة الكهرباء، (السوداني) أن قرار إعادة التيار الكهربائي إلى ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر ومدينة أم درمان أصبح قراراً أمنياً وهم في انتظار قرار الجهات الأمنية لإعادة التيار، بعد فراغ الفرق الفنية من صيانة محطة كهرباء سد مروي والمحطة التحويلية بمنطقة المقرن عطبرة.

وقال المصدر إن فريقهم الفني نجح في إصلاح العطل الذي أصاب محول مدينة أم درمان الذي ربطت معه الولاية الشمالية التي مازال محولها يخضع للصيانة بعد تضرُّره الكبير من الاستهداف بمسيرة قبل نحو أسبوع.

وأضاف المصدر أنّ الفريق الفني نجح في صيانة محول أم درمان قبل أربعة أيام وتم عمل الاختبارات اللازمة، وأصبح قرار إعادة التيار في يد الجهات الأمنية التي أبلغت الشركة بعدم إعادة التيار حتى يتم تركيب منظومة لحماية المحطات من استهداف مُسيّرات مليشيا الدعم السريع.

وتابع المصدر: “العطل الذي أصاب محطة المقرن التحويلية عطبرة قبل ثلاثة أيام تمّت صيانته بالكامل أمس، وتم أيضاً عمل الاختبارات اللازمة وانتهى العمل عصر أمس، وأيضاً أصبح قرار إعادة التيار قراراً أمنياً” .

وقال المصدر: “الشركة الآن لا تملك قرار إعادة التيار الكهربائي فهو في يد الجهات الأمنية، في أي لحظة يمكن إعادة التيار الكهربائي الولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية ومدينة أم درمان متى ما أصدرت الجهات الأمنية قراراً بذلك، لأنّ قطاع الكهرباء من القطاعات السيادية، أما من الناحية الفنية فلا يوجد سبب لانقطاع التيار الكهربائي”.