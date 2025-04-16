موسكو تعلن معارضتها إنشاء آلية اتصال دولية حول السودان

موسكو: السوداني

أعلنت روسيا، معارضتها المحاولات الغربية لإنشاء “آليات دولية تفرض توجهات استعمارية جديدة على السودانيين”، ودعت لدعم جهود تحويل الصراع إلى مسار سلمي واستئناف الحوار السوداني الشامل بمشاركة جميع القوى المؤثرة والمجموعات العرقية والدينية.

وقالت موسكو، إنّ استئناف الحوار السوداني الشامل بمشاركة جميع القوى المؤثرة والمجموعات العرقية والدينية، مع إعطاء الأولوية للقوى التي تُحظى بدعم شعبي واسع، جزء من استراتيجيتها للحفاظ على استقرار المنطقة وتعزيز المصالح المشتركة.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، عقب لقاء لنائب وزير خارجية الاتحاد الروسي س.ف فيرشينين، سفير جمهورية السودان في موسكو محمد السراج بناءً على طلبه، أنها تسعى إلى تحقيق أجندة موحدة تهدف إلى حل المشكلات الداخلية دون تدخل خارجي.

وأضاف البيان، أن موسكو تسعى لتحويل الصراع إلى مسار عبر الجهود الدولية والتعاون الإقليمي والدولي، مع التركيز على دور الأمم المتحدة في حل الأزمة السودانية. واكدت على أهمية دور الأمم المتحدة في حل الأزمة السودانية.