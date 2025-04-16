تعهدات مصرية بتحويل أزمة السودان لغير منسية.. والبرهان يزور القاهرة قريباً

بورتسودان: السوداني

تعهدت القاهرة؛ بتحويل الأزمة التي يمر بها السودان والتي يطلق عليها العالم بأنها “منسية” إلى أزمة غير “منسية”، في وقت جددت فيه دعمها ومساندتها السودان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.

وتلقى رئيس مجلس السيادة ـــ قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن دعوة رسمية لزيارة مصر خلال الفترة القادمة، سلمها له السفير المصري لدى السودان هاني صلاح الى البرهان.

وقال السفير المصري، إن بلاده تدعم السودان من منطلق الروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين، وأضاف: “نريد تحويل الأزمة التي يمر بها السودان والتي يطلق عليها العالم بأنها منسية إلى أزمة غير منسية”.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الفريق أول الركن البرهان أبدى ترحيبه بتلبية الدعوة، ولفت إلى أن الجانبين السوداني والمصري سيعملان من أجل الترتيب الجيد لهذه الزيارة.

وأضاف أن اللقاء تطرق لتطورات الأوضاع في السودان بما في ذلك الوضع في دارفور ومؤتمر لندن حول السودان الذي عقد أمس.

ولفت إلى أنه قدم تنويراً لرئيس المجلس السيادي السوداني، حول مسار العلاقات الثنائية والترتيبات الجارية لعقد النسخة الثانية من ملتقى الأعمال السوداني المصري.

وأثنى السفير المصري، على

تضحيات وصمود الشعب السوداني في هذه الأزمة وتكاتف وتعاضد أبنائه من أجل إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.