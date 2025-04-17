سفير قطر في السودان يرفع علم بلاده في مقر السفارة بالخرطوم تمهيدا لاستئناف عملها

الخرطوم: السوداني

تفقد سعادة سفير دولة قطر لدى السودان، محمد بن إبراهيم السادة، مقر سفارة دولة قطر بالخرطوم بضاحية لمنشية، كأول بعثة دبلوماسية تصل العاصمة الخرطوم بعد الحرب.

ورفع السفير السادة، علم دولة قطر في مبنى السفارة، ووقف على الأضرار التي لحقت بمقر السفارة جراء الحرب، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستئناف عمل السفارة من مقرها بالخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية القطرية: “تأتي هذه الخطوة تمهيداً لعودة البعثة الدبلوماسية إلى ممارسة مهامها من الخرطوم، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المبنى وضمان جاهزيته للعمل”.