طالع خطاب وزير الخارجية السوداني السابق د. علي يوسف الشريف عقب ترجله من كرسي الوزارة 

أرجو أن أعرب للقيادة وعلى رأسها فخامة الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تقديري وامتناني للثقة التي أولتني إياها لخدمة وطني العزيز، وقد تشرفت بتولى إدارة وزارة الخارجية في ظل تحديات متعاظمة سددت وقاربت فيها وبذلت وسعي وجهدي ووجدت كل التعاون من منسوبي الوزارة الذين كانوا على الموعد بذلا وعطاءا وتجردا.

وأترجل اليوم و أنا راض عما قدمت من أجل بلادي العزيزة وسأظل جنديا وفيا لوطني ووافر شكري وتقديري للزملاء الوزراء والمسؤولين الذين جمعني بهم التكليف وامتدت بيننا مساحات التعاون والتشاور والتناصر، ويمتد العرفان للإخوة والأخوات في وسائل الإعلام المختلفة وممثلي المجتمع المدني وفعالياته المختلفة.

والتحية والإجلال للشعب السوداني العظيم المعلم والقوات المسلحة الباسلة والقوات المساندة الجسورة التي دحرت العدوان وصنعت فجر النصر والبشارات وضمدت الجراح.

والمجد والخلود للشهداء الذين هم أكرم منا جميعا، وكل التمنيات بأن ينعم السودان بالأمن والسلام والاستقرار.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.