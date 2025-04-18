الإعيسر: هل تستطيع الإمارات تنظيم انتخابات ديمقراطية حتى تمنح نفسها هذا الحق في تعليمنا الديمقراطية؟

‏بورتسودان: (سونا)

أكد وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، أنّ الدولة موحدة وتقف على قلب رجل واحد في ما يتعلق بالشكوى المُقدّمة ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

جاء ذلك خلال المؤتمر التنويري رقم “22” الذي نظّمته وزارة الثقافة بالتعاون مع وكالة السودان للأنباء، اليوم في بورتسودان، للحديث عن التسريبات الإعلامية الصادرة عن الإمارات، والتي دعت إلى ضرورة تشكيل حكومة مدنية في السودان.

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وقال الإعيسر: “نحن أصحاب أول تجربة ديمقراطية في أفريقيا”، متسائلاً: “هل تستطيع الإمارات تنظيم انتخابات ديمقراطية حُرّة تتيح لمواطنيها اختيار حكامهم؟، حتى تمنح نفسها هذا الحق في تعليمنا الديمقراطية؟”.