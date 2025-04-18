وزير الداخلية يتفقّد مقار مكونات وزارة الداخلية في الخرطوم استعداداً لعودتها إلى العمل

الخرطوم: السوداني

تفقّد وزير الداخلية، الفريق شرطة خليل باشا سايرين، مقار مكونات وزارة الداخلية بالخرطوم، حيث تفقّد مقار قوات السجون وقوات الجمارك، إضافةً إلى تفقُّد جامعة الرباط الوطني ومستشفى عمر ساوي، ومباني قوات الدفاع المدني، والسجن العمومي بالخرطوم بحري (كوبر).

وأوضح وزير الداخلية أن المليشيا المتمردة سعت بتدميرها الممنهج، إلى طمس هوية الشعب السوداني وتعطيل خدماته، مؤكدًا أنّ عزيمة وإرادة قيادة وزارة الداخلية ومكوناتها ستُعجِّل بعودة هذه المقار إلى سيرتها الأولى لتُقدِّم الخدمة الشرطية للمواطنين، إضافةً إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال أداء قوات الجمارك التي تعمل وفق خطط وبرامج داعمة ومساندة للاقتصاد الوطني.