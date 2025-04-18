شركة الكهرباء: تكرار القصف وراء عدم إعادة التيار وإصلاح الأعطال يتطلّب معالجات في عدة مواقع

الخرطوم: السوداني

أوضحت شركة كهرباء السودان أن التأخير في إعادة الخدمة يعود إلى تكرار عمليات القصف التي استهدفت الشبكة، مما أدى إلى فقدان العديد من الخطوط البديلة اللازمة للمعالجة، وأشار البيان إلى أن إصلاح الأعطال أصبح يتطلب معالجات في عدة مواقع مختلفة لضمان عودة التيار.

وعبرت شركة كهرباء السودان في بيان اليوم، عن شكرها وتقديرها للمواطنين على صبرهم وتحملهم مشقة انقطاع التيار الكهربائي. كما نوهت إلى ضرورة توخي الحذر من المعلومات المضللة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة، عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج للشائعات والأخبار غير الرسمية، مشيرة إلى وجود نشاط ممنهج تقوم به الغرف الإعلامية لمليشيا الدعم السريع المتمردة والمتعاونين معها من بعض داخل وخارج السودان وبث المعلومات الكاذبة عبر مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات مزورة تحمل اسم شركة كهرباء السودان.