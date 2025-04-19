الخارجية السودانية: آن اوان المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة ضد مليشيا الدعم السريع

بورتسودان: السوداني

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنه آن الأوان للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة ضد المسؤولين عن الفظائع لتأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأضافت انها تلقت باهتمام، البيان الصحفي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أمس، حول ما تتعرض له مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين حولها، من هجوم وحشي، يستهدف المدنيين في المقام الأول، وعلى أسس عرقية.

ورحبت الوزارة فى بيان لها اليوم الجمعة، بما تضمنه البيان من إدانة قوية لمليشيا الدعم السريع بالاسم، لهجماتها المتكررة، على معسكري زمزم وأبوشوك للنازحين وضرورة محاسبتها على تلك الهجمات، وعلى استهدافها للمدنيين، ومطالبة المليشيا برفع الحصار فوراً عن مدينة الفاشر والتوقف عن مهاجمتها، وفقاً لما تضمنه قرار المجلس رقم237 للعام المنصرم.

ودعت الوزارة لاتخاذ إجراءات “أكثر فعالية لتنفيذ القرار، بعد مرور قرابة عام من صدوره. إذ ثبت أن المليشيا الإرهابية لا تعبأ بالمطالبات التي لا تتبعها إجراءات عقابية فعالة ورادعة ضد قيادات المليشيا وراعيتها الإقليمية، وعلى العكس”.

وقالت إن المليشيا ظلت تقابل هذه المطالبات بتصعيد هجماتها على معسكرات النازحين وتشديد منع وصول الإمدادات الإنسانية لمدينة الفاشر، في إطار حملة الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد مجتمعات دارفور بإشراف راعيتها الإقليمية.

وناشدة الوزارة، جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالامتناع عن التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات وعدم الاستقرار بالسودان، فضلاً عن تجديد الالتزام الكامل بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.