رئيس الإمارات يلتقي رئيس تشاد في أبوظبي

بحث الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس التشادي، محمد كاكا ديبي، في أبوظبي العلاقات الثنائية وسبل تنميتها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب محمد بن زايد بالرئيس الضيف والوفد المرافق، منوهاً بالتطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية – التشادية خاصة في المجالات التنموية.

وأكد الجانبان، خلال المباحثات، الحرص على توسيع آفاق التعاون بين الإمارات وتشاد واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية وغيرها، بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما تبادل محمد بن زايد، ومحمد كاكا، وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، مؤكدين، في هذا السياق، أهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين بما يعزز التنمية والازدهار لدول المنطقة وشعوبها – بحسب ما اوردته وكالة الأنباء الإماراتية.