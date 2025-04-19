شبكة أطباء السودان: مقتل 13 شخصاً بينهم 4 نساء بحي “مكركا” جنوب الفاشر في قصف متعمد للدعم السريع

الخرطوم: السوداني

قتل 13 شخصا بينهم 4 نساء صباح اليوم بحي “مكركا” جنوب الفاشر بولاية شمال دارفور جراء القصف المتعمد من قبل الدعم السريع.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم السبت بشدة، عمليات القتل الممنهج التي تمارسها الدعم السريع بولاية شمال دارفور ضاربة بكل القرارات الدولية عرض الحائط في تحدٍّ واضح للمجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لرفع الحصار المضروب ووقف الإبادة الجماعية بكسر الحصار وفتح ممرات إنسانية عاجلة لأكثر من مليون شخص أغلبهم من الأطفال والنساء المهجرين من ولايات دارفور ومعسكرات النزوح.