التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركات نفط سودانية وروسية في السودان

بورتسودان: السوداني

وقعت وزارة الطاقة والنفط السودانية، اليوم مذكرة تفاهم بين شركات نفط سودانية وروسية في العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان.

وقالت الوزارة انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي الراسي للخدمات العالمية الروسية وشركة زرويج نفط الروسية، وشركة بشاير لخطوط انابيب البترول امس ببورتسودان للتعاون في مجال خدمات البترول.

ووقع عن الشركة إلكسي إيفانيين رئيس مجلس الادارة فيما وقع عن شركة بشائر لخطوط أنابيب البترول السودانية المدير العام للشركة بحضور وفد السفارة الروسية وممثل شركة زرويج نفط الروسية.

على ذات الصعيد وقع المهندس محمد عوض الخير وكيل وزارة الطاقة والنفط بالإنابة على محضر الاجتماعات مع وفد الشركات الروسية وممثل السفارة بحضور عدد من قيادات العمل بوزارة الطاقة والنفط، تناولت الاجتماعات النقاش الفني والإداري للتمهيد للاتفاق النهائي على عدد من الملفات منها الشراكة مع شركة سودابت والاستثمار في قطاع النفط في الاستكشاف والإنتاج النفطي والخدمات البترولية مع الشركات الوطنية.

الجدير بالذكر، وصل وفد الشركات الروسية البلاد منذ اسبوع والتقى بعدد من الوزراء لبحث الفرص الاستثمارية في السودان في عدد من المجالات، على راسها البترول وخدمات البترول.