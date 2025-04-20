في أولى جلساتها: النائب العام يقدم اليوم خطبة الاتهام في مقتل خميس أبكر

بورتسودان: السوداني

يقدم النائب العام للسودان الفاتح طيفور في السابعة من صباح اليوم الأحد، خطبة الاتهام أمام محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة بورتسودان، وذلك في أولى جلسات محاكمة المتهمين بمقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر.

واغتالت قوات الدعم السريع، أبكر ومثلت بجثته فىَي الرابع عشر من يونيو من العام 2023.

شملت لائحة الاتهام 16 متهمًا، أبرزهم:محمد حمدان دقلو موسى (حميدتي)، عبد الرحيم حمدان دقلو موسى، تجاني الطاهر كرشوم بله، عبد الرحمن جمعة بارك الله وعبد المنعم عبد المحمود محمد أحمد (الربيع).

وُجِّهت إليهم تهم تحت عدد من مواد القانون الجنائي لسنة 1991م، وقوانين مكافحة الإرهاب وجرائم المعلوماتية، إضافةً إلى المادة (162) من قانون القوات المسلحة للعام 2007م.