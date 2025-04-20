في ذمة الله (عبد الله الجاك فضل الله)

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

صدق الله العظيم.

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة (السوداني)، يشاطرون ناشر الصحيفة السيد جمال الوالي الأحزان، في وفاة خاله المغفور له بإذن الغفور الرحيم

عبد الله الجاك فضل الله حميد

الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا صباح أمس في فداسي بولاية الجزيرة.

الراحل والد كل من (الجاك والصادق وسامي ومحمد) وأخواتهم.

والعزاء لاسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله.

تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والهم أهله وصحبه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)