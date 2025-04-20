مجزرة جديدة بجنوب الأبيض.. مقتل 6 مدنيين في هجوم لمليشيا الجنجويد على قرية كلدا

شمال كردفان: زهير هاشم

شنت مليشيا الجنجويد الجمعة، هجوماً مباغتاً على قرية كلدا الواقعة جنوب مدينة الأبيض قرب منطقة كازقيل بولاية شمال كردفان، حيث استخدمت سيارة قتالية مزودة بدوشكا وعددا من الدراجات النارية وباغتت شابين عند مدخل القرية وقتلتهما على الفور ثم توغلت داخل القرية وفتحت النار عشوائياً على السكان الذين تدافعوا للدفاع عن أنفسهم، ما أسفر عن مقتل اربعة شبان آخرين واصابة اكثر من عشرة بجروح متفاوتة.

وتم نقلهم الى مستشفى الأبيض التعليمي لتلقي العلاج وقد تسبب الهجوم في حالة من الهلع وسط الأهالي، واجبرهم على النزوح الجماعي حيث اتجهت بعض الأسر نحو منطقة البان جديد، فيما لجأ آخرون الى مدينة الأبيض بحثاً عن ملاذ آمن.