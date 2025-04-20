وفدٌ من البرلمان الموريتاني يصل بورتسودان ويعلن موقفهم من حرب المليشيا

بورتسودان: السوداني

وصف عضو مجلس السيادة الانتقالي ــ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق، إبراهيم جابر، العلاقات بين السودان وموريتانيا بالوطيدة والتاريخية والمتميزة والثابتة.

وأثني جابر لدى لقائه اليوم بمكتبه ببورتسودان، الوفد البرلماني الموريتاني برئاسة د. مصطفى صهيب، على مواقف الجمهورية الإسلامية الموريتانية الداعمة للسودان فى المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أوضح رئيس الوفد البرلماني الموريتاني أنّ زيارة الوفد تأتي في إطار دعم الحكومة السودانية ومؤسسات الدولة، ومساندة ودعم الشعب السوداني في هذه الحرب التي تخوضها الدولة في مواجهة ما أسماها المليشيا المتمردة، وقال: “لدينا إيمانٌ قاطعٌ بأن السودان سينتصر وسيعود إلى ما كان عليه وأن كل شبر احتلته المليشيا سيعود إلى حضن الدولة السودانية”.

وأضاف رئيس الوفد: “إن من جميل الصدف أن تأتي زيارتهم، والبلاد تشهد انتصارات كبيرة، وعودة الخرطوم ومعظم الولايات إلى حضن الوطن بعد تحريرها من المليشيا الإرهابية المتمردة”، وأعرب عن أمله أن يشهد السودان المزيد من الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.

واستقبل عدد من زعماء الإدارات الأهلية الوفد الموريتاني في مطار بورتسودان، على رأسهم الزعيم مصلح نصار، والناظر ترك.