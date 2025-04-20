تفاصيل أول محاكمة لحميدتي وشقيقه عبد الرحيم دقلو وآخرين في مقتل الوالي خميس أبكر

بورتسودان: السوداني

بدأت اليوم بمدينة بورتسودان، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال والي ولاية غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر، برئاسة القاضي المأمون الخواض.

واستهل معالي النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح طيفور، الجلسة بتلاوة خطبة الادّعاء الافتتاحية، والتي عرض فيها مُلخّصاً شاملاً لكافة الأسانيد والبيِّنات التي بنت عليها النيابة العامة دعواها ضد المتهمين.

ويُواجه المتهمون، تهماً بموجب مواد متعددة من القوانين السودانية، من بينها:

•المواد (21، 25، 51، 128، 130، 164، 186، 187، 188، 189، 190، 191) من القانون الجنائي لسنة 1991 (تعديل 2009)،

والمادتان (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمادتان (14 و27) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020م، والمادة (162) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م.

وأشار النائب العام في خطبته إلى فظاعة الجريمة، واصفاً إياها بأنها تجاوزت كافة المعايير الأخلاقية والإنسانية.

وأحالت النيابة العامة الدعوى ضد 16 متهماً، أبرزهم قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو، إلى جانب تجاني الطاهر كرشوم، عبد الرحمن جمعة بارك الله وعبد المنعم الربيع.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها غداً الاثنين.