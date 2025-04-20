التعليم بالخرطوم تحدد منتصف أبريل لمزاولة العمل وقطع الإجازة المفتوحة للمعلمين

الخرطوم: السوداني

أصدر وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم المكلف، د. قريب الله محمد أحمد، مصفوفة إجراءات عودة المعلمين والعاملين بقطاع التعليم لمزاولة العمل بناءً على توجيهات حكومة الولاية بإنهاء إجازة العاملين في الولاية والعودة للعمل في الفترة من تاريخه وإلى الخامس عشر من يونيو المقبل.

وشملت المصفوفة:

-العاملون في المدارس وإدارات التعليم بالمحليات، يباشروا عملهم بعد مقابلة مديري تعليم المحليات لتوزيعهم حسب حاجة العمل بالمحلية أو المدارس.

-العاملون برئاسة الوزارة، عليهم مقابلة مديري إداراتهم لتعبئة استمارة مباشرة العمل والتي بناءً عليها يحدد المدير العام الموقع وتاريخ مباشرة العمل.

-العاملون بالمدارس والمحليات ورئاسة الوزارة الذين لديهم ظروف لا تسمح لهم بمباشرة العمل في التاريخ المحدد، عليهم تقديم طلبات مكتوبة للمدير العام بواسطة مديري إداراتهم ترفق معها المستندات المؤيدة للطلب لاتخاذ القرار بشأنهم.

-الذين لم يباشروا العمل بالمدارس والمحليات ورئاسة الوزارة يعتبرون غياباً ابتداءً من يوم 16 / 6 /2025.