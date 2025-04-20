منشق من صندل: ما حدث في نيروبي جزء من مخطط لتقسيم السودان وتمزيقه

بورتسودان: السوداني

قال قائد منشق من حركة العدل والمساواة جناح سليمان صندل بقيادة القائد العسكري، محمد بشارة ديسكو، إن انحيازه للقوات المسلحة في معركة الكرامة جاء عن قناعة بعد أن تبيّن أن ما ة يتعرض له السودان يعتبر مؤامرة تقف خلفها قوى إقليمية ودولية.

والتقى رئيس مجلس السيادة القائد العام الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، ديسكو.

واعتبر ديسكو فى تصريحات له، أن ما حدث في نيروبي من تحالف بين التمرد وبعض القوى السياسية لا يعدو أن يكون جزءًا من مخطط لتقسيم السودان وتمزيقه.

وأكد أنّ انحيازه لجانب الصف الوطني جاء عن قناعة راسخة بضرورة خوض معركة الكرامة بجانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها من أجل دحر التمرد والقضاء عليه.