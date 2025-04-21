شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تقتل 21 شخصاً بينهم 5 أطفال ويصيب 14 آخرين في قصف متعمد على الفاشر

أخبار السودان
By admin 0

الخرطوم: السوداني

قُتل 21 شخصاً، بينهم 5 أطفال وأصيب 14 آخرون جراء القصف الصاروخي المتعمد من قبل الدعم السريع على حي “أولاد الريف” جنوب غرب السوق الكبير بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وأعربت شبكة أطباء السودان، عن أسفها لاستمرار عمليات القتل المتعمد للمدنيين في الفاشر حيث ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 600 شخص في أقل من 10 أيام بولاية شمال دارفور في أكبر مجزرة جماعية ضد المدنيين العُـزّل جميعهم قُتلوا بالقصف المتعمد والمواجهات المباشرة في معسكر “زمزم” ومنطقة “أم كدادة” ومدينة الفاشر.
واعتبرت الشبكة، تجاهل المجتمع الدولي لما يحدث بولاية شمال دارفور هو تشجيعٌ لحصد المزيد من أرواح المدنيين العُـزّل والنازحين المهجرين بسلاح الدعم السريع، حيث أصبح المدنيون بمدينة الفاشر أهدافاً مشروعة لمدفعية وصواريخ الدعم السريع الموجهة.

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