ولاية الخرطوم ووزير الصحة الاتحادي يبحثان إعادة تعمير المرافق الصحية

الخرطوم: السوداني

انعقد مساء اليوم بأمانة حكومة ولاية الخرطوم، اجتماع مشتركٌ ضم وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم والوفد المرافق له ووالي الخرطوم أحمد عثمان، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم ومدير عام وزارة الصحة بالولاية دكتور فتح الرحمن محمد الأمين.

وبحث الاجتماع، الوضع الراهن للمرافق الصحية وإمكانية إعادة إعمارها بعد أن شهدت تدميرا ممنهجا طال المباني ونهب أجهزة العمليات والمعامل والتشخيص الدقيق والصيدليات والحوادث وكوابل الكهرباء.

وأشار والي الخرطوم إلى أن الولاية أعدت دراسة إحصائية شملت كل المرافق الصحية وحجم الضرر واحتياجات الصيانة والتأهيل. وأضاف أن الولاية شرعت في إدخال العديد من المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية لمقابلة الطلب على الخدمة من المواطنين القادمين للولاية والمقيمين في منازلهم منذ بداية الحرب.

من جهته، أكد وزير الصحة د. هيثم استعداد وزارته لمواصلة إسناد الولاية وتقديم المساعدات حتى تستعيد كل المرافق خدماتها، وجدد الوزير النداء الذي أطلقه لكل المؤسسات والمنظمات وأبناء السودان والخيِّرين للإسهام في الإعمار والذي جاء بعنوان (إيدك معانا لي مشفانا).