(30604) تلاميذ وتلميذات يستعدون لامتحانات الأساس بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

قال رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الابتدائية للعام 2024 ـ المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، د. قريب الله محمد أحمد، إنّ عدد الطلاب الذين سجلوا حتى الآن للجلوس للامتحانات بلغ (30604) تلاميذ وتلميذات موزعين في (220) مركز امتحان شاملة محليات الولاية السبع، خلافاَ لامتحانات الشهادة الثانوية التي أقيمت في 3 محليات.

ووقفت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الابتدائية للعام 2024 بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة المدير العام لوزارة التربية والتعليم د. قريب الله محمد أحمد، على الترتيبات النهائية لقيام الامتحانات يوم 27 أبريل وحتى الأول من مايو.

وتوقع المدير العام، زيادة عدد الطلاب الجالسين للامتحانات كلما زادت المناطق الآمنة. واطمأن الاجتماع على الترتيبات الأخرى باختيار المراقبين والكنترول وطباعة الامتحانات وتأمينها وتخزينها وترحليها للمراكز بالمحليات.