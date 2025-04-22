استشهاد 47 مدنياً وإصابة العشرات في قصف ا للمليشيا على الفاشر

الخرطوم: السوداني

أعلنت الفرقة السادسة مشاة في الفاشر، عن استشهاد 47 مدنياً، وإصابة العشرات، نتيجة قصف مدفعي مكثف نفذته مليشيا الدعم السريع المتمردة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأكدت الفرقة السادسة في إيجازها الصحفي اليوم الثلاثاء أن المليشيا مستمرة في استهداف المدنيين بشكل ممنهج، حيث استخدمت نحو 250 قذيفة مدفعية من عيار 120 ملم خلال قصفها على أحياء المدينة أمس الاثنين وأسفر ذلك عن مقتل 47 مدنياً، بينهم 10 نساء منهن 4 نساء تم حرقهن داخل منازلهن بالإضافة إلى 4 نساء قتلن في محور آخر، كما قُتلت امرأتان أثناء التنقل، إحداهما تحمل طفلة رضيعة عمرها 5 شهور لم يتم التعرف على ذويها بعد، مشيرة إلى إصابة العشرات من المدنيين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.

ونفّذت القوات المسلحة ضربة نوعية ناجحة شمال المدينة، أدت إلى تدمير منصة مدافع تابعة للمليشيا، وتمثلت في مدفعين من عيار 120ملم، بجانب مدفعين من عيار 82 ملم، والتي كانت تستهدف المدنيين داخل أحياء المدينة، كما أسفرت العملية عن مقتل جميع عناصر طاقم المنصة، وعدد من العناصر المرافقة.

وأشارت الفرقة إلى أن قوات من مؤخرة الفرقة 16 مشاة نيالا دربات، تمكنت أمس الاثنين من مداهمة أوكار المليشيا وبعد تبادل للنيران الكثيفة، أسفرت عن هلاك 20 عنصراً وإصابة 14 آخرين، بينما فرّ الباقون هرباً إلى خارج المدينة. كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة يفوق عددها 100 قطعة مختلفة.

وأضافت الفرقة أن الـ(205) معارك شرسة التي خاضتها القوات المسلحة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية، أسفرت عن الاستيلاء على كميات كبيرة من العتاد الحربي وأسر عدد من العناصر، الذين أدلوا بمعلومات استخباراتية عن مخططاتهم لإسقاط مدينة الفاشر، والتي باءت بالفشل بفضل صمود القوات.

وقالت الفرقة إن متحرك الصياد قد حقق نجاحات ميدانية كبيرة على الأرض ونصَبَ شراكاً محكماً في جميع الاتجاهات، مما أربك حسابات المليشيا وقادها إلى التخبط.

وأكدت الفرقة السادسة أنّ الأوضاع تحت السيطرة الكاملة، وأنّ القوات تعمل في خندق واحد بروح معنوية عالية المعنوية، مشيرة إلى أن النصر قريب بإذن الله. وتوجّهت بالدعوة للمولى عز وجل بالرحمة للشهداء، وعاجل للشفاء للجرحى وعوداً حميداً للمفقودين.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المقدم أحمد حسين “أدروب”، استهداف المليشيا للمدنيين بمدينة الفاشر بالقصف الهمجي يؤكد مدى فشلها الكامل في الجوانب العسكرية، والسياسية والاجتماعية.

ولفت أن المليشيا لجأت إلى التضليل والأكاذيب الإعلامية بنشر الشائعات عن انسحاب قواته من الفاشر “أدّاب العاصي”، وقال: “كيف ينسحب من هزمكم في 205 معركة”؟

وذكر في تصريح صحفي أن مدينة الفاشر محصنة بأبطال لا يعرفون الانكسار من رجال ونساء.

وأوضح أن استهداف المليشيا للحواضن الاجتماعية قد فتحت أبواب الجحيم على نفسها، وقال “لقد انقطع خيط معاوية، ولن تُغلق هذه الصفحة”، وأضاف أن جميع القوات في الميدان متماسكة، وتعمل على قلب رجل واحد دون الالتفات لصغائر الأمور، وان المعركة مستمرة لتحقيق النصر.