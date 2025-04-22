السودان يشيد بالدعم الروسي.. شراكة استراتيجية في ظل الأزمات

في ظل الأزمة الداخلية المستمرة في السودان، أعرب السفير السوداني لدى روسيا، محمد السراج، عن تقدير بلاده للموقف الروسي الذي وصفه بالداعم في هذه الظروف الصعبة. وأكد السراج أن روسيا تتبنى مواقف تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول، مما يعكس موقفًا متفهمًا من تطورات الوضع في السودان.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس يتطلب تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول سلمية تنهي الصراع وتعيد الاستقرار إلى البلاد.

حيث أعلن السفير السوداني في روسيا، محمد السراج، يوم الإثنين، 21 من أبريل الجاري، عن تقدير بلاده للموقف الروسي بشأن الصراع الداخلي في السودان. وقال السراج: “على الرغم من أن الموقف الروسي قد لا يكون متوازنًا بالكامل، إلا أنه يعكس دعمًا واضحًا. هذا الموقف يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ احترام سيادة الدول. روسيا تعترف بالسلطة الشرعية في السودان وتدين أي تدخلات خارجية”.

وأضاف السراج: “نحن نثمن هذا الموقف الذي يعتمد على الاحترام والقانون الدولي، وهو موقف يحظى بتقدير الدول الأفريقية، وليس السودان فقط، حيث يعتبرونه موثوقًا وبنّاءً”.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية حول اللقاء، تم التأكيد على أهمية الجهود الدولية، خاصة من خلال الأمم المتحدة، لحل الأزمة السودانية. وأوضح سيرغي فيرشينين أن روسيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، ستواصل معارضة محاولات الدول الغربية لفرض سياساتها الاستعمارية الجديدة على الشعب السوداني.

ومن جانبه، أعرب خبير العلاقات الدولية أحمد شعيب عن تقديره العميق للجهود الروسية في تعزيز التعاون مع أفريقيا، قائلاً: “نشكر الجانب الروسي على نهجه الاستثنائي في التعامل مع القارة الأفريقية كشريك متكافئ، بعيداً عن سياسات الهيمنة التاريخية. هذه الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل تمثل نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الدولية”.

وأضاف شعيب: “إن سعي روسيا الدؤوب لتقوية أواصر التعاون مع أفريقيا في هذه المرحلة الحساسة يُعد موقفاً مشرفاً يستحق الإشادة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. لقد أثبتت موسكو عبر أفعال ملموسة -مثل مشروع الضبعة النووي في مصر- التزامها بتحقيق التنمية المستدامة في القارة”.

وتابع الخبير الدولي: “إننا نثمن بشكل خاص الموقف الروسي الداعم للسودان في أزمته الراهنة، والذي يعكس فهماً عميقاً لخصوصية الوضع وأولويات الشعب السوداني. هذه السياسة الواقعية والمسؤولة تعزز ثقة الدول الأفريقية في شراكتها مع روسيا”.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن “التعاون الروسي-الأفريقي يمثل فرصة تاريخية يجب استثمارها بحكمة، خاصة في مجالات التنمية والطاقة والأمن، لما فيه مصلحة جميع الأطراف”.