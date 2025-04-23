اجتماعٌ موسعٌ للصحة العالمية ببورتسودان لدعم النظام الصحي في السودان

الخرطوم: السوداني

عقد مكتب منظمة الصحة العالمية في بورتسودان، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، بدعوة من مدير المكتب بالسودان، د. شبل صهباني، لاستعراض الأنشطة والخطط المنفذة خلال العامين الماضيين، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الحرب في السودان. وقدّم الاجتماع رؤية تفصيلية عن أولويات المنظمة، التحديات، والدروس المستفادة لدعم النظام الصحي.

وأكد د. شبل صهباني على استمرار التعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وفق رؤيتها وخُططها المجازة، مشدداً على ضرورة استقطاب المزيد من الشركاء لدعم القطاع الصحي وتوسيع أنشطته. كما أشاد بالدور المُميّز الذي يقوم به وزير الصحة الاتحادي لضمان استمرارية عمل المنظمة في جميع ولايات السودان.

وأعربت د. سارة إلياس الأمير، مستشارة وزير الصحة وممثلته في الاجتماع، عن تقديرها لجهود منظمة الصحة العالمية، مؤكدةً على استمرار التعاون مع كافة الشركاء لتعزيز الخدمات الصحية، ودعت إلى مزيد من الدعم والمساهمات لإعادة إعمار القطاع الصحي.

تم تقديم عدد من المقترحات والمشاريع لإعادة بناء النظام الصحي خلال الاجتماع، حيث أجمعت المنظمات الدولية والدول المشاركة على دعم متواصل لجهود تحسين الخدمات الصحية وتأهيل المؤسسات الصحية في السودان.

حضر الاجتماع د. منتصر محمد عثمان، مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، د. ريم جلال، مدير الصحة الدولية بالإنابة، ود. محمد مروان، مدير المكتب التنفيذي لوكيل الصحة، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، البعثات الدبلوماسية، وشركاء الصحة، مما يعكس التزاماً كبيراً بدعم القطاع الصحي في السودان.