ولاية الخرطوم: قرار الحكومة بإنهاء إجازة العاملين لم يتضمن إجراءات ضد المتغيبين عن العمل

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية الخرطوم الطيب سعد الدين، إن تحريفاً قد طال قرار حكومة ولاية الخرطوم والذى نص على (إنهاء الإجازة الممنوحة للعاملين، على أن يزاول كافة العاملين أعمالهم في مدة أقصاها منتصف شهر يونيو ٢٠٢٥م)، حيث تداول الإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي نقلاً عن أحد المواقع بأن حكومة الولاية ستتخذ إجراءات ضد المتغيبين عن العمل حتى منتصف يونيو.

وأضاف الناطق الرسمي: “هذا الحديث عار عن الصحة، حيث وجه سؤالا فحواه هل ستتم معاقبة المتغيبين عن العمل، لكن للأسف جاء المضمون مغايراً تماماً وبدا واضحاً من السياق كأنما الولاية ستعاقب المتغيبين وكانت الإجابة على السؤال (حتى الآن التقديرات متروكة لرئيس الوحدة الحكومية) والتقدير المقصود هنا هو النظر في ظروف العاملين الذين سافروا إلى خارج السودان وارتبط بعضهم بمؤسسات تعليمية وخلافها، لذلك نص القرار على مهلة لتوفيق الأوضاع”.