السفير السعودي يرفع علم بلاده في مقر السفارة بالخرطوم ويعلن عن مشروع لدعم المستشفيات الحكومية

الخرطوم: السوداني

وصل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، صباح اليوم إلى ولاية الخرطوم وتفقّد مقر السفارة بحي العمارات، وقام برفع علم بلاده في مقر السفارة.

أعلن السفير، بدء انطلاق مشاريع إعمار السودان ودعم الشعب السوداني في مسيرته نحو النهوض والتعافي.

وكشف السفير عن المقترح المُعتمد ضمن المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية، الذي يتضمن تزويدها بالأجهزة الطبية بتكلفة تمويلية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في خطوة تعزز قدرة القطاع الصحي السوداني على مواجهة التحديات الراهنة.

يشمل المشروع تأهيل عددٍ من المستشفيات الحيوية في ولايات مختلفة، أبرزها مستشفى أم درمان التعليمي – ولاية الخرطوم، مستشفى الشهداء بالروصيرص – ولاية النيل الأزرق، مستشفى ود مدني التعليمي – ولاية الجزيرة، مستشفى كوستي التعليمي – ولاية النيل الأبيض، مستشفى أم روابة التعليمي – ولاية شمال كردفان ومحطة أوكسجين علاجية لخدمة مستشفى حلفا القديمة – الولاية الشمالية.

وأكد السفير أن هذه المشاريع تأتي في إطار الشراكة الأخوية القوية بين المملكة والسودان وضمن رؤية متكاملة لدعم القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن السوداني، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد.