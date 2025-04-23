بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني) يشاطرون السيد/ عز الدين الجاك رئيس مجلس إدارة صحيفة (الزعيم)، الأحزان في وفاة والدته المغفور لها بإذن الغفور الرحيم

الحاجة/ فاطمة محمد الأمين

التي انتقلت إلى جوار ربها، يوم أمس في فداسي بولاية الجزيرة.

الراحلة، أرملة حاج علي الجاك، ووالدة كل من (كمال وصلاح وعز الدين وحافظ ونصر الدين وطارق) وأخواتهم. والدة زوجة عبد المنعم الجاك، ووالدة زوجة دكتور نصر الدين الوالي.

اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجعلها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهلها وصحبها الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).