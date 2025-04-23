السودان يشكر السعودية لتمديدها تأشيرات الزيارات للمواطنين السودانيين

الرياض: السوداني

أعربت السفارة السودانية في السعودية، عن خالص تقديرها لقيادة المملكة العربية السعودية على كل ما قدمته للسودانيين الذين وفدوا إلى السعودية عقب اندلاع الحرب. مؤكدة على العلاقات الثنائية بين البلدين حيث شهدت تطوراً كبيراً هادفاً للارتقاء بالعلاقات إلى مراق استراتيجية.

ورحبت السفارة، بتمديد المملكة العربية السعودية لتأشيرات الزيارات للمواطنين السودانيين.

وقالت في بيان لها: “نناشد جميع مواطنينا الكرام بضرورة الالتزام والتقيد التام بقوانين ونظم الإقامة في المملكة العربية السعودية، خاصةً عدم التجمهر والتجمعات وتسيير المواكب إلا بعد الحصول على تراخيص من السلطات السعودية المختصة”.

كما ناشدت السفارة السودانيين في المملكة على ضرورة التقيد بنظم ولوائح تنظيم فريضة الحج وعدم محاولة أداء الفريضة خلافاً للضوابط المنظمة.