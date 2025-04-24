كيكل: (مافي سبب واحد يخلي وزارة المالية ترفع يدها عن مشروع الجزيرة وحقنا ح نجيبو غصباً عن أي زول)!

الجزيرة: الطيب علي

شن قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل، هجوماً لاذعاً على وزارة المالية الاتحادية وتعهد برد حقوق ولاية الجزيرة.

كما حمّل وزارة المالية مسؤولية التدهور في مشروع الجزيرة. وقال خلال مخاطبته المؤتمر التفاكري لمناقشة قضايا الزراعة والري في قرية إبراهيم عبد الله بولاية الجزيرة: (مافي سبب واحد يخلي وزارة المالية ترفع يدها عن مشروع الجزيرة.. حقنا ح نجيبو غصباً عن أي زول).

وأكد كيكل أن ولاية الجزيرة تعيش حالة من الإهمال المتعمد، رغم أنها ظلت تقدم الشهداء وتدافع عن الوطن، وأضاف: (الجزيرة أرض الرجال أرض الأسود، خُضنا المعارك وثبتنا ثبات الأبطال، لكن الدولة ما قدرت الثبات دا).

واتهم كيكل، جهات لم يسمّها، قال إنها تمارس الابتزاز السياسي والمالي وتحصل على الأموال (بالدفارات)، رغم عدم مشاركتها الفعلية في المعارك أو الإسهامات الوطنية، في إشارة واضحة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا.

ودعا كيكل، المزارعين إلى تكوين لجنة موحدة باسم مشروع الجزيرة، تتحدث باسمهم وتطالب بحقوقهم بوضوح، مضيفًا: (أولادنا ماتوا من أجل الوطن، وما عاوزين منصب، عاوزين حقنا بس).

وأعلن كيكل، عزمه رفع توصيات المؤتمر إلى مجلس السيادة الانتقالي للمصادقة عليها، مهددًا بخطوات تصعيدية إن لم تستجب وزارة المالية للمطالب، بقوله: (حنمشي لوزير المالية، وإذا رفض يمول المشروع بنعرف نقلع حقنا كيف، ووقتها لكل حادث حديث).