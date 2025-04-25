الفريق أول البرهان يؤكد الاستمرار في المعركة حتى القضاء على التمرد وتطهير مدينة الفاشر من المرتزقة والمأجورين

أم درمان: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، الاستمرار في المعركة حتى القضاء على التمرد وتطهير مدينة الفاشر من المرتزقة والمأجورين.

وحيا البرهان شهداء معركة الكرامة من القوات المسلحة والقوات المساندة لها. مشيداً بالإصطفاف الجماهيري الواسع الذي وجدته القوات المسلحة من كافة فئات المجتمع السوداني.

وأشار البرهان لدى زيارته التفقدية لمنطقة أم درمان فلاتة بولاية سنار، إلى دعم مواطني هذه المنطقة للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة عن قيام معسكر لتدريب شباب أم درمان فلاتة بالمنطقة حتى يكون عوناً وسنداً لأهل المنطقة في إستتباب الأمن والاستقرار.

ووعد البرهان مواطني أم درمان فلاتة بمعالجة كل مشكلاتهم المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الأخرى.