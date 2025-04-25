انقطاع التيار الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر بالتزامن مع هجوم بالمسيرات على مدينة عطبرة

الخرطوم: السوداني

أعلنت شركة كهرباء السودان، عن تعرض محطة عطبرة التحويلية لاعتداء بالمسيرات صباح اليوم.

وقالت بيان اليوم الجمعة، إن الإمداد الكهربائي تم قطعه عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر بسبب استهداف محطة عطبرة، وأشارت إلى أنه سيتم التقييم الفني لآثار الاعتداء على المحطة ومن ثم اتخاذ المعالجات المطلوبة.