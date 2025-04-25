محافظ مشروع الجزيرة: 5 مليارات جنيه و400 ألف جالون وقود حاجة المشروع قبل الموسم الزراعي

مدني: الطيب علي

أعلن والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، موافقته على إنشاء صندوق لدعم مشروع الجزيرة. وأكد لدى مخاطبته صباح اليوم بقرية إبراهيم عبد الله بمحلية جنوب الجزيرة، أكد وصول عدد من الآليات لمشروع الجزيرة، معلناً تبنيه لتوصيات الملتقى التفاكري لمناقشة قضايا الزراعة والري لإنجاح الموسم الزراعي الجديد 2025 – 2026م.

كما جدّد، دعوته لوحدة الصف والعمل بقلب رجل واحد وطي الخلافات لاستكمال معركة الإنتاج.

من جانبه، كشف محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى، عن حوجة المشروع لمبلغ 5 مليارات جنيه و400 ألف جالون وقود قبل انطلاقة الموسم الزراعي الجديد.

وأشار لجهود إدارته لإنشاء صندوق لدعم مشروع الجزيرة بتمويل من الدولة والبنوك والرأسمالية وأصحاب المصانع والآليات، إضافةً لوضع قانون ينظم علاقة المزارع بإدارة المشروع وعلاقة المزارع بالدولة.

ولفت إلى أن أولويات إدارة المشروع إدخال الآليات الحديثة وتوفير التمويل الميسر للمزارعين، مشيراً للاتفاق لتمويل زراعة 20 ألف فدان تمويلاً كاملاً، إضافةً لتمويل 1500 فدان بواسطة شركة إرادة.

وقال إنّ الأيام المقبلة ستشهد دخول القطاع الخاص بقوة لتمويل المزارعين.

فيما أعلن مدير عمليات ري المناقل المهندس آدم إبراهيم، عن الشروع في معالجة 1200 كسر في قنوات الري الرئيسية والسعي لإيجاد مصادر للتمويل، وأكد أن مياه الشرب وصلت لكل قرى المناقل.