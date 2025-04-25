الأبحاث الجيولوجية تتّهم مليشيا الدعم السريع بسرقة معرض الظواهر الطبيعية

الخرطوم: السوداني

اتهمت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية (الذراع الفني لوزارة المعادن)، مليشيا الدعم السريع بسرقة معرض الظواهر الطبيعية في السودان والذي يحتوي على مجموعة من النيازك النادرة، إلى جانب الأشجار المتحجرة.

وقالت الهيئة إنها منذ تأسيسها في العام 1905 ظلت ترصد وتدرس وتسجل تأثيرات الظواهر الطبيعية كسقوط النيازك والزلازل والبراكين من خلال تسيير البعثات الجيولوجية لإنشاء متحف متخصص خاصة للنيازك، وأتاحت للجميع زيارته، خاصة المهتمين بأبحاث علوم الأرض والفضاء وطلاب العلم.

وأوضحت الهيئة أن النيازك التي تمت سرقتها شملت نيزك (أم الحرائر) الذي سقط بولاية شمال دارفور في العام 2012 ويزن (75) كيلو جراما، ونيزك قرية (الحريق) بمنطقة الخوي بولاية شمال كردفان في العام 2011 والذي يزن (2.9) كيلو، إلى جانب نيزك (الصنقير) الذي سقط غرب مدينة أبوحمد في صحراء بيوضة ويزن (1010) كيلو جرامات ويتكون من الحديد والنيكل، إضافة إلى نيزكي (العباسية) بجنوب كردفان و(التبون) بولاية النيل الأبيض.

وكشفت الهيئة أن سرقة النيازك تمت بطريقة مرتبة ومدروسة، لجهة أن ترحيل تلك النيازك يحتاج إلى آليات ثقيلة لرفعها وترحيلها، مؤكدة أن قيمة تلك النيازك تكمن في الفوائد العلمية وليست المادية.

وأشارت الهيئة إلى تدمير أكبر متاحفها بالسودان والمتمثل في معرض الشيخ محمد عبد الرحمن والذي يحتوي على عينات وخامات معدنية وصخرية تم جمعها من خلال المأموريات الحقلية.

واعتبرت الهيئة أن التخريب الذي طال مقدراتها عملا إجراميا وسلوكا انتقاميا ممنهجا لمنشآت الدولة الحيوية.