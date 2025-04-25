انطلاق العمل التجريبي بمستشفى حاج الصافي ببحري وعيادات متخصصة للاستشاريين

الخرطوم: السوداني

دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، العمل التجريبي لمستشفى حاج الصافي بمحلية بحري، ونظمت اليوم الجمعة، عيادات متخصصة للاستشاريين بالتخصصات الطبية المختلفة بمبادرة من الأطباء بالجامعات السودانية بالتنسيق مع إدارة المستشفى لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المتواجدين ببحري، واستقبلت العيادات خلال اليوم (٣٠٠) مريض قاصدين التخصصات المختلفة، أبرزها الباطنية والروماتيزم والأطفال والعظام.

ووقف مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. فتح الرحمن محمد الأمين يرافقه مدير الإدارة العامة لطب العلاجي د. أحمد البشير فضل الله، على العيادات وعلى سير عمليات إعادة التأهيل بالأقسام المختلفة بالمستشفى.

وأوضح د. فتح الرحمن أن اليوم الصحي للاستشاريين الذي تم اليوم ببحري سوف ينتظم عدداً من المستشفيات بمحليات الخرطوم وشرق النيل، كاشفاً عن تشغيل أكثر من ٩٠٪ من المستشفيات والمراكز الصحية بمحلية أم درمان خلال المرحلة الأولى من الخطة الإسعافية التي نفّذتها وزارة الصحة ولاية الخرطوم والتي يتم تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية بمحلية بحري في مرحلتها الثانية لتقديم خدمات تخصصية للمواطنين.

وثمّن مجهودات جميع الاستشاريين القائمين على اليوم الصحي والدور الكبير الذي يتولاه المدير العام للمستشفى د. إدريس في هذه المرحلة، إلى جانب الدور المتعاظم لأبناء بحري والمقاومة الشعبية.

وناشد الكوادر الطبية بالعودة للخدمة لسد الفجوة ومقابلة التوسع في تقديم الخدمات الطبيبة للمواطنين بمحليات الخرطوم السبع التي باتت تشهد كثيراً من الاستقرار والعودة الطوعية للمواطنين.

من جهته، أعلن د. إدريس عبد الله صالح، بدء العمل التجريبي لمستشفى حاج الصافي بعيادات خارجية منذ (٦) أيام خلت تستقبل نحو (٧٠) حالة في اليوم الواحد، مشيراً الى أن اليوم الجمعة صحي متكامل يتولى العمل فيه أطباء استشاريون بالجامعات السودانية من جامعة أم درمان الإسلامية وبحري والنيلين وشندي.

وأشار إلى أن إدارة المستشفى أشركت فيه معها المجتمع المدني في إعادة التأهيل، وتمكنت إدارة المستشفى من حفر بئر للمياه بإمكانها مد الأحياء المجاورة للمستشفى بعد ملء مواعينها الأساسية.