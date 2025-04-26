البرهان يلتقي السيسي في القاهرة الاثنين القادم ويفتتح مباني السفارة السودانية الجديدة

القاهرة: السوداني

يتوجّه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الاثنين القادم إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية للدعوة التي تلقّاها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة الأوضاع في السودان والتطورات الأخيرة في الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة. وتقدم الجيش السوداني في المعارك الأخيرة.

وقالت مصادر (السوداني)، إنه ستتم مناقشة ملف إعادة إعمار السودان، الذي تعهدت الدولة المصرية في الإسهام فيه بصورة مقدرة، خصوصاً في صيانة وتأهيل الكباري والجسور ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وتُعد مصر من جيران السودان القلائل، الذين يؤكدن دوماً على سيادة السودان وسلامته ووحدة أراضيه. وقدمت الكثير من الدعومات العاجلة في الأزمة الإنسانية، وتستضيف أراضيها ملايين السودانيين.

وأضافت مصادر (السوداني) أنّ الرئيس البرهان سيتوجّه عقب لقائه مع الرئيس السيسي لافتتاح مباني السفارة السودانية الجديدة في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، حيث يضم 3 مبانٍ، لتستوعب طلبات الجالية السودانية الكبيرة بجمهورية مصر العربية.