الحكم بالإعدام شنقاً لامرأة أدينت بتصوير تمركزات الجيش والمواقع الخدمية في أم درمان وإرسالها للميليشيا

أم درمان: السوداني

اصدرت محكمة جنايات كرري العامة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهمة (غ د ب ح) بعد أن ادانتها في الدعوى الجنائية، لمخالفتها نص المواد 26/ 50/ 51/أ/186/و، من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م، بتعاونها مع القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت النيابة العامة ان المتهمة قامت بتصوير تمركزات القوات المسلحة والمواقع الخدمية وإرسالها للقوات المتمردة.

وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع، وتولى تمثيل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة، عبدالعزيز حمزة الصديق.