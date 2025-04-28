مدني: الطيب علي

شدد أمين عام حكومة ولاية الجزيرة وممثل الوالي مرتضى البيلي، على التركيز على تمويل صغار المزارعين، والصناعات الصغيرة، والعاملين، ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية، والتطبيع للحياة.

وأشار البيلي خلال مخاطبته صباح اليوم، الاحتفال الذي أُقيم بمناسبة إعادة افتتاح فرع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بمدينة ود مدني، إلى الانتشار الواسع لمصرف الادخار عبر 67 فرعًا وتوكيلًا في أنحاء السودان، معلنًا أن الفترة المقبلة ستشهد استبدال العملة بالولاية، داعيًا الجميع إلى التعاون لإنجاح العملية كجزء من استكمال معركة الكرامة.

وشهد الاحتفال حضور لجنة أمن الولاية، ونائب رئيس الجهاز القضائي، والمديرين العامين لوزارتي المالية والرعاية الاجتماعية، وممثل مشروع الجزيرة.

وأكد أن المرحلة الراهنة هي معركة بناء وإعمار وإنتاج، تتطلب إرادة قوية وثقة بالله ثم بالقوات المسلحة والقوات النظامية.

كما جدد التزام حكومة الولاية بخدمة المواطن، باعتباره حجر الزاوية في التنمية. وشدد على مواصلة الجهود في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.

من جانبه، أعلن مدير فرع مصرف الادخار بمدني، عادل عمر، إعادة افتتاح الفرع لاستئناف تقديم كافة الخدمات المصرفية للمواطنين، والمساهمة في إعادة الإعمار ودعم جهود حكومة الولاية في تأهيل البنية التحتية ومعالجة آثار الحرب.

وقال مدير فرع بنك السودان بالولاية مجدي البخيت، إن الأجواء أصبحت مهيأة لإطلاق محفظة مصرفية موحدة، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، داعيًا إدارات البنوك إلى الإسراع في افتتاح جميع الفروع بالولاية.

بدوره، أوضح اللواء الركن الباهي ميرغني، قائد الفرقة الأولى مشاة، أن ولاية الجزيرة قد تعافت، واكتمل تطبيع الحياة فيها.

بينما أكد المدير العام لوزارة المالية بالولاية، دكتور علي خليفة، أن عودة البنوك والمصارف يسهم في تنفيذ موازنة العام الجاري وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة ألزمت جميع العاملين بفتح حسابات مصرفية لتسهيل العمل المالي، مثمنًا دور البنوك والمصارف في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالولاية.