تفاصيل زيارة الفريق أول البرهان إلى القاهرة.. الرئيس السيسي يجدد وقوف بلاده مع مؤسسات الدولة السودانية وسعيها الدائم لتحقيق أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية

القاهرة: السوداني

عقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، في العاصمة المصرية القاهرة، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مباحثات ثنائية مشتركة، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

واستقبل السيسي البرهان بمطار القاهرة الدولي، وجرت له مراسم إستقبال رسمية بقصر الإتحادي.

وإستعرضت المباحثات، تطورات الأوضاع في السودان وجهود تحقيق السلام والأمن والإستقرار. فضلاً عن جهود إعادة البناء والإعمار لما دمرته الحرب، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر رئيس مجلس السيادة، عن تقديره لمستوى العلاقات السودانية المصرية، والتي وصفها باالإستراتيجية.

مبيناً أنها علاقات تاريخية راسخة وذات خصوصية. مؤكداً حرصه على تعزيزها وتطويرها لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين، وتحقيق التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وأشاد الفريق أول البرهان بمواقف جمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة، الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، ودعمها لمؤسسات الدولة السودانية، ووقوفها بجانب الشعب السوداني، وحرصها على سلامة وأمن وإستقرار السودان وسيادته.

ونوه رئيس المجلس السيادي إلى الدور الكبير الذي تضطلع به القيادة المصرية تجاه قضايا المنطقة.

من جانبه، جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف مصر الداعم والثابت تجاه قضايا السودان، مؤكداً وقوف بلاده مع مؤسسات الدولة السودانية، وسعيها الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السودانية، ودعم عملية إعادة الإعمار والبناء في السودان.

وأشاد الرئيس المصري بمستوى التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً حرصه على توطيد وتمتين روابط الإخوة ودعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي. بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، معرباً عن إعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان من علاقات استراتيجية قوية على المستويين الرسمي والشعبي.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان. بجانب مواصلة المشروعات المشتركة في عدد من المجالات الحيوية مثل الربط الكهربائي، والسكك الحديدية، والتبادل التجاري، والثقافي، والعلمي، والتعاون في مجالات الصحة، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين. فضلاً عن الإستغلال الأمثل للإمكانات الضخمة للبلدين وشعبيهما.

كما تطرقت المباحثات أيضا للتطورات الميدانية الآخيرة في السودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة السودانية باستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم. حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.

وشهدت المباحثات كذلك، تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لاسيما بحوض نهر النيل والقرن الأفريقي، حيث تطابقت رؤى البلدين في ظل الإرتباط الوثيق للأمن القومي لكلا البلدين الشقيقين، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين.

وشارك في المباحثات من الجانب السوداني، مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد مفضل، ومدير هيئة الإستخبارات الفريق الركن محمد علي صبير، ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، وسفير السودان لدى مصر السفير الفريق أول ركن عمادالدين عدوي.