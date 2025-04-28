صندوق رعاية الطلاب بولاية الجزيرة يكشف حجم اعتداءات مليشيا الدعم السريع على المدن الجامعية ويعلن تحريك إجراءات قانونية في مواجهتها

مدني: الطيب علي

كشف الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب بولاية الجزيرة ميرغني علي عبد الرحمن البطحاني، عن حجم الاعتداءات التى تعرضت لها المدن الجامعية للطلاب بولاية الجزيرة.

وأعلن عن تحريك إجراءات قانونية في مواجهة مليشيا الدعم السريع واي جهة قامت بنهب المدن الجامعية خلال أيام التمرد.

وقال البطحاني للصحفيين اليوم الاثنين، إن هناك 6000 سرير تمت سرقتها من الداخليات بجانب سرقة 4 آلاف مروحة و57 سيارة تابعة للصندوق واغلب صهاريج المياه وألواح الطاقة الشمسية وأماط ميرغني اللثام عن استرداد 4 آلاف سرير، فضلاً عن العثور على 10 سيارات من مجموع السيارات المنهوبة. وأكد امين الصندوق استرداد أكثر من 65% من الاثاثات المنهوبة.

وكشف أيضاً عن نهب اجهزة فحص مياه المدن الجامعية والتي وصفها بأنها باهظة الثمن مع نهب كافة معدات الوحدات العلاجية التابعة للصندوق بولاية الجزيرة، مشيراً إلى نظافة المدن الجامعية بالولايةَ

وفى الأثناء، أعلن أمين الصندوق عن تشكيل لجنة للطوارئ، مشيراً إلى تأمين الداخليات بالمحليات، جازماً في ذات الوقت بأنهم وبالتنسبق مع الأجهزة الأمنية توصلوا إلى أن منهوبات الداخليات لم تخرج من نطاق ولاية الجزيرة، كما أعرب عن شكره للاجهزة الأمنية ومساعدتها في استرداد المنهوبات.

وتوقع تجهيز 70% من المواقع السكنية في غضون شهر من الآن، بجانب بدء الدراسة تدريجياً بالجامعات بولاية الجزيرة بعد عيد الأضحى المقبل، على أن تتم تهيئة بعض الداخليات لاستقبال مجموعة من الطلاب الجالسين للامتحانات إلكترونياً.

مما يجدر ذكره أن عدد المدن الجامعية بولاية الجزيرة حوالي 67 مدنية منتشرة على 8 محليات وتأوي أكثر من 30 ألف طالب وطالبة.