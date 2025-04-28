قرار بتكوين الخلية الأمنية بولاية سنار

سنجة: الطيب علي

أصدر والي ولاية سنار اللواء ركن الزبير حسن السيد، قراراً بتشكيل الخلية الأمنية لولاية سنار حيث منحها اختصاصات تهدف إلى حفظ الأمن والسلامة بمجتمع الولاية، حفاظاَ على الأمن وضبط وإحكام استقرار مجتمع الولاية.

وتنفيذاً للقرار المذكور، باشرت الخلية مهامها فور استلام قرار التكليف وقامت بوضع خطة عمل تهدف إلى تنفيذ المهام الموكلة اليها.

من جانبه، شدد رئيس الخلية على ضرورة إنجاز كافة المهام الموكل إليها، سيما مراجعة أوضاع الموقوفين أمنياً وسرعة تقديمهم للمحاكمة العادلة.

كما أقرت الخلية إنشاء مراكز أمنية بكافة المحليات تعمل تحت إشرافها وفقاً للضوابط التي تقرها الخلية بالولاية.

هذا وقد قرر رئيس الخلية مواصلة اجتماعاتها دون انقطاع من أجل تحقيق مهامها الموكلة، والجدير بالذكر شمل تشكيل الخلية الأجهزة الأمنية والعدلية.