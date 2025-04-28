حكومة الجزيرة: قطعنا شوطاً بعيداً في تطبيع الحياة وبسط الخدمات للمواطنين

مدني: الطيب علي

قال الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة مرتضى البيلي، إن الولاية قطعت شوطاً بعيداً فىَي تطبيع الحياة وبسط الخدمات للمواطنين.

وأشار لما تحقق في مجالات الأمن وخدمات الصحة والمياه والكهرباء والتعليم والأسواق والبنوك ومرافق خدمة الجمهور.

وأضاف أن مساهمة مجموعة جياد في مرحلة الإعمار يمثل جهداً إضافياً يصب في مصلحة مواطن الولاية.

وأبان أن الولاية على استعداد تمام لوضع التسهيلات اللازمة حتى تتمكن مجموعة جياد من إنفاذ خطتها للإعمار بالولاية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمجموعة جياد عبد الله عبدالمعروف أن المجموعة ستعمل على تأهيل المرافق العامة والخدمية بالولاية.

وذلك في مجال الصحة والتعليم والكهرباء وإصحاح البيئة والمجالات الزراعية والصناعية والإنتاجية، وذلك بالتركيز على مشروعات الصناعات الصغيرة، والتي تساعد في إحداث النهضة الاقتصادية والاجتماعية بالولاية، مضيفًا أن المجموعة ستبدأ مرحلة الإنتاج في غضون شهرين، مبينًا أنه تمت إعادة افتتاح مكتب المجموعة بود مدني.

هذا وأكد عدد من وزراء حكومة الولاية، استعدادهم للتنسيق مع فروع المجموعة المختلفة كلاً حسب مجاله.

كما أعلن وزيرالصحة بالولاية استعداد الوزارة للمساهمة في تشغيل مستشفى جياد.

وكان الإجتماع المشترك الذي انعقد بأمانة الحكومة اليوم الاثنين والذي ضم أمين عام حكومة ولاية الجزيرة وعددا من الوزراء ووفد مجموعة جياد الصناعية، ناقش آفاق التعاون والتنسيق المشترك وفرص مساهمة المجموعة في مرحلة إعمار الولاية.

وخلص اللقاء إلى ضرورة وضع خطة عاجلة وفق مذكرة تفاهم ليتم إنفاذها بأسرع ما يمكن.