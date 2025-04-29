قائد الفرقة السادسة يكشف تفاصيل التصدي لأكبر هجوم للمليشيا على الفاشر

الفاشر: السوداني

قالت قيادة الفرقة السادسة مشاة، إن قواتها والقوات المساندة لها سطرت ملاحم من البطولة والفداء. التصدي أمس الاثنين للهجوم الغادر الذي شنته (مليشيا آل دقلو الإرهابية) على مدينة الفاشر، من أربعة محاور منذ تمام الساعة الثامنة صباحًا واستمرت لأكثر من سبع ساعات، حشدت خلالها (مليشيا العمالة) كل طاقاتها من مختلف الأصقاع مستخدمة الآليات الثقيلة، والمدفعيات المختلفة التي تدك بها معسكرات النزوح وبيوت المواطنين والعربات المصفحة، والطائرات المسيرة الاستراتيجية، لكن ورغم كل هذا الحشد من العدة والعتاد، تصدت لهم قواتنا الباسلة بكل قوة واقتدار وحنكة وكبّدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح بيانٌ لقائد الفرقة السادسة مشاة الفاشر اللواء محمد أحمد الخضر صالح اليوم الثلاثاء أنه تم القضاء على قائد الهجوم الإرهابي، إلى جانب أعداد كبيرة من عناصر المليشيا المغرر بهم لزجّهم في محرقة الفاشر بحفنة من الأموال التي لا تبني لهم مستقبلاً ولن ترد لهم حياةً بعد أن يفقدوها وهم على الجانب الخطأ من صفحة التاريخ.

وتابع البيان: “أثبت أبطال الفرقة السادسة مشاة أن مدينة الفاشر محروسة برضي الرحمن وعصية على الانكسار، وعقبة كؤود تتحطّم عليها مؤامرات الغدر ودنس العمالة.. وإننا في قيادة الفرقة السادسة مشاة، نؤكد البيان جاهزية قوات الفرقة السادسة لإدارة معركتها بكل صبر وحنكة وعهدها مع المواطنين النصر أو الشهادة لتبقى الفاشر ملحمة في تاريخ السودان كما كانت، وفي هذا اليوم نرفع تحية الفخر والإجلال لكل جندي رابط بثبات على ثغور الشرف والبطولة”.