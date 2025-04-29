مناوي: عبد الرحيم دقلو تمكّـن من الهروب من قبضة الأبطال بأعجوبة في الفاشر

متابعات: السوداني

قال القائد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، إن الهجوم الكبير لمليشيا الدعم السريع على الفاشر، كان بقيادة، المجرم عبد الرحيم دقلو شخصياً.

وكشف مناوي أنّ صمود الأبطال في الفاشر واستبسالهم، جعل دقلو، يولِّي الدبر هارباً، وأضاف: “تمكّـن من الهروب من قبضة الأبطال بأعجوبة”.

وبيّن مناوي أنّ الهجوم على مدينة الفاشر كان من خمسة محاور وبذات آليات الإبادة التي اُستخدمت في معسكر زمزم: “لقد قدم بواسل الفاشر من القوات المسلحة والمشتركة والمقاومة درساً في الصمود والبطولة، مهما يكن سينهزم المعتدي قاتل الأطفال وغداً لناظره قريب”.

واختتم حاكم إقليم دارفور منشوره على صفحته الرسمية على الفيسبوك: (مشتركة فووووووق.. جيش واحد.. شعب واحد.. الفاشر عصيّة على التركيع ومقبرة الجنجويد).