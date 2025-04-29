شكاوى عديدة من عملاء ببنك الخرطوم تفيد بسحب أموال مفاجئ من أرصدتهم البنكية

بورتسودان: السوداني

تلقت (السوداني)، عدداً من الشكاوى، من مواطنين سودانيين عملاء لدى بنك الخرطوم، أفادوا بسحب مبالغ مالية من حساباتهم على البنك، دون معرفة الأسباب. وتختلف كمية الأموال المسحوبة من عميل إلى آخر. وقالوا إنهم سيشرعون صباح اليوم في اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوقهم.

على ذات الصعيد، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بمئات الحالات المشابهة، التي أثارت جدلاً واسعاً حول في ظل غياب أي توضيح من بنك الخرطوم أو بنك السودان للعملاء المتضررين، الذين باتوا في حالة خوف وقلق على مصير أرصدتهم المسحوبة دون أي إخطار.

وقال محمد الأمين لـ(السوداني): “كنت أريد أن أحول مبلغاً من المال لخالتي المريضة في أم درمان، مساء أمس، وتفاجأت أنّ العملية لم تتم لعدم توفر الرصيد الكافي، فوجدت تم خصم 500 ألف جنيه، من حسابي، ولم أعرف السبب، ولا يوجد رد من خدمات مشتركي بنك الخرطوم”.

من جانبه، طالب إيهاب الأمير، بنك السودان بضرورة محاسبة الجهة التي تسببت في هذه الحادثة، وشدد على أهمية الشفافية مع العملاء، وأن يحرص بنك السودان على إرجاع الأموال إلى أصحابها، مع إلزام الجهة المتسببة في الخلل على تعويض العملاء.