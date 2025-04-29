الإعيسر يصدر قراراً بإنشاء ادارة الإعلام الإلكتروني للإشراف على الصحف الإلكترونية

بورتسودان: السوداني

أصدر وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، قرارًا رسميًا بإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى “إدارة الإعلام الإلكتروني”.

ووفقاً للقرار، تتولى الإدارة الجديدة مسؤولية الإشراف على الصحف الإلكترونية، ومتابعة أدائها المهني، إلى جانب وضع الضوابط والمعايير التي تنظم النشر الرقمي داخل السودان، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعايير حرية التعبير.

وقال الإعيسر، إنّ الخطوة تأتي في ظل التوسع المتسارع للإعلام الإلكتروني في السودان، والحاجة الماسة إلى تنظيمه بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية وحماية البيئة الإعلامية، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز المصداقية ورفع كفاءة الأداء المهني للمنصات الرقمية.