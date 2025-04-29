بعد اختفاء أموال من حسابات العملاء.. بنك الخرطوم يصدر توضيحاً مقتضباً.. وشركة (EBS) تفجر مفاجأة!!!

بورتسودان: السوداني

أعلن بنك الخرطوم، أن المبالغ التي تم خصمها من حسابات عملائه، كان نتيجة لعمليات تحويل واردة للبنك من بنك آخر عبر شركة (EBS) وتمت إضافتها إلى المستفيد، ولم تكتمل عملية التحويل من البنك الآخر، مما استدعى القيام بعكس المبلغ.

في وقتٍ أوضحت فيه شركة EBS – شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، انها مقدم خدمة، والخصومات التي ظهرت مؤخراً في بعض الحسابات البنكية لا علاقة لها بخدمات الخصومات التي ظهرت، وهي مرتبطة بإجراءات مراجعة وتسوية داخلية اتخذتها بعض البنوك لمعالجة عمليات مالية سابقة.

واشتكى مئات العملاء لدى بنك الخرطوم، من سحب مبالغ مالية من حساباتهم على البنك، دون معرفة الأسباب. وتختلف كمية الأموال المسحوبة من عميل إلى آخر. وقالوا إنهم سيشرعون في اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوقهم.

وأوضحت شركة EBS أنّ دورها يتمثل في توفير البنية التحتية التقنية وإدارة الأنظمة الإلكترونية التي تدعم تنفيذ العمليات المصرفية المختلفة، بما في ذلك عمليات التسوية المالية بين البنوك، دون التدخل في القرارات أو الإجراءات المالية الداخلية الخاصة بكل بنك.

وأضافت في بيان لها مساء اليوم: “نؤكد لكم أن شركة EBS ملتزمة بتقديم خدماتها التقنية بأعلى درجات الأمان والكفاءة والموثوقية، ونتابع مع جميع الأطراف المعنية لضمان سير العمليات بسلاسة وحماية حقوق العملاء، واضعين مصلحة عملائنا وشركائنا في مقدمة أولوياتنا، ونعمل دائمًا على تعزيز جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية”.

على ذات الصعيد، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بمئات الحالات المشابهة، التي أثارت جدلاً واسعاً وقلقاً على مصير أرصدتهم المسحوبة دون أي إخطار.